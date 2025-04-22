Тимощук ответил, какие у него были отношения с Аршавиным, Радимовым, Малафеевым и Денисовым

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, как складывались его взаимоотношения с российскими одноклубниками в ходе игровой карьеры.
– Насколько было сложно влиться в команду, где многие игроки знали друг друга еще с академии «Зенита». Например, Денисов, Малафеев, Аршавин, Радимов и другие?
– Язык футбола один для всех. Если ты настроен на достижение целей, то проблем не будет.
Я не могу сказать, что мы дружили за пределами футбольного поля, но мы были одним целым на нем. Многие из тех, кого вы назвали, к счастью для всех нас, подчинили свое отношение и интересы на благо команды.
Это и принесло большой успех. Это не только моя заслуга, но и других игроков, руководства клуба.
Тогда клубом управлял Сергей Александрович Фурсенко и он старался плотно общаться с командой.
Мы все были заинтересованы в ярких выступлениях «Зенита» и, учитывая те вложения в новичков, безусловно добились того, что от нас ждали.
- Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 год.
- Он выиграл с командой 5 трофеев, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА.
- Статистика экс-полузащитника: 150 матчей, 18 голов, 3 ассиста.