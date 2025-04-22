Булыкин определил фаворита в дерби «Спартак» – ЦСКА

Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

Дерби пройдет в субботу, 26 апреля, в 19:30 мск.

Перед очной встречей спартаковцы идут на 3-м месте в чемпионате, опережая армейцев на 2 очка.

«Это битва за медали. Нельзя говорить, что эти команды борются только за бронзу, они могут побороться и за медали другого качества, потому что лидеры ещe будут терять очки, к ним можно будет подобраться.

Кто успешнее сыграет в этом матче, у того будет больше шансов попасть в тройку. Небольшой фаворит матча – «Спартак», потому что будут играть дома, но это никак не повлияет на футбол. Исход решит мастерство игроков и реализация голевых моментов.

Следующая игра покажет, начинается у ЦСКА спад или нет. В весенней части сезона армейцы выступают лучше всех, ещe не проигрывали.

По игре же ЦСКА и «Спартак» находятся на одном уровне, но «Спартак» где-то играет повеселее. Спартаковцы плохо начинают матчи, поэтому ЦСКА может этим воспользоваться», – заявил Булыкин.