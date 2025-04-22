Игроки «Химок» начали жаловаться в палату по разрешению споров РФС

Некоторые футболисты «Химок» решили добиваться погашения задолженности по зарплате с помощью РФС.

Обращение отдельных игроков в палату по разрешению споров подтвердил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов.

«Ряд футболистов «Химок» уже обратился в палату по разрешению споров РФС, которая подтвердила наличие долгов клуба перед ними. Пока сложно предсказать развитие ситуации, поэтому важно документально зафиксировать претензии.

Тем футболистам, которые ещe этого не сделали, советуем не откладывать дело в долгий ящик. Профсоюз готов помочь в подготовке необходимых документов. Ситуация непростая, и хотя хочется верить в лучшее, стоит готовиться к худшему.

Если говорить о практике фонда ФИФА и FIFPro (созданного для помощи футболистам при банкротстве клубов), то там требуют документы, подтверждающие попытки взыскания долга: обращения в национальную палату (например, РФС) или в суд.

Сейчас фонд временно не принимает новые заявки, но его работа может возобновиться. Мы помогли около 70 футболистам подать документы, и большинство обращений были удовлетворены. Однако без подтверждающих бумаг обращаться бессмысленно», – сказал Зотов.