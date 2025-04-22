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  • Российская команда впервые с 2022 года сыграла в европейском турнире

Российская команда впервые с 2022 года сыграла в европейском турнире

Сегодня, 17:26

В Италии завершился международный турнир Universal Youth Cup.

В нем приняла участие российская команда из академии «Спарта», которую основал экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

«Спарта» заняла 24-е место из 64 среди команд U11. Они выступали с национальным флагом.

Таким образом, российская команда впервые с 2022 года сыграла в европейском турнире.

  • Победителем Universal Youth Cup стал «Милан». Также участвовали команды академий «Манчестер Сити», «Ювентуса», «Аякса», «Ниццы», «Фиорентины», «ПСЖ», «Интера», «Ромы» и других клубов.

Источник: Universal Youth Cup
Россия
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