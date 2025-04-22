В Италии завершился международный турнир Universal Youth Cup.
В нем приняла участие российская команда из академии «Спарта», которую основал экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц.
«Спарта» заняла 24-е место из 64 среди команд U11. Они выступали с национальным флагом.
Таким образом, российская команда впервые с 2022 года сыграла в европейском турнире.
- Победителем Universal Youth Cup стал «Милан». Также участвовали команды академий «Манчестер Сити», «Ювентуса», «Аякса», «Ниццы», «Фиорентины», «ПСЖ», «Интера», «Ромы» и других клубов.
Источник: Universal Youth Cup