Мостовой: «Если Овечкин захочет стать тренером, ему тоже лицензию получать?»

Александр Мостовой посетовал, что бывшим профессиональным спортсменам приходится учиться на тренера.

– Если Александр Овечкин захочет стать тренером, то ему, как и всем, тоже придeтся получать тренерскую лицензию? Представляете, вы мне об этом говорите только сейчас, а я об этом уже много-много лет говорю.

Не выглядит ли это смешно? Когда, например, Зинедин Зидан, который выиграл всe, что только есть, будет сидеть в свои 40 или 50 лет за партой.

Мне многие задают вопрос, почему сильные в прошлом спортсмены, футболисты или хоккеисты, не тренируют? А я и говорю: вот поэтому и не тренируют, потому что их места занимают те, кто сами никогда не играли, но получили эту лицензию, на компьютере кого-то обыграли и всe. Такие люди и занимают эти места.

Получается, что просто мучают великих спортсменов: меня, Овечкина. И много других фамилий могу ещe назвать. А как ты ещe это сделаешь? Мы же люди воспитанные, мы по головам не ходим и в спину ничего не вставляем, как это многие делают.

– А вы для себя что-то новое узнали, когда получали тренерскую лицензию, во время обучения?

– В жизни всегда есть и будет что-то новое. Тут тоже что-то новое взял. Но я всегда говорил: правила в футболе не меняются. Мяч как был круглый, так и остался. Ворота как были такого размера, так и остались.

Поэтому правила простые: забить как можно больше мячей в ворота и выиграть. Понятное дело, есть какие-то моменты, которые касаются физической подготовки, но для этого есть тренеры по физподготовке, доктора.

Я же не лезу в профессию доктора, хотя у меня уколов больше, чем у людей волос на голове. Я же туда не лезу, потому что для этого они учились. А мы играли футбол.

Я же не виноват, что меня в детстве наградила природа, чтобы я играл в футбол. Каждый должен заниматься своим делом.