«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

«Спартак» написал поздравительное сообщение в адрес бывшего главного тренера команды Массимо Карреры.

«Массимо Каррере – 61! 🎉

Поздравляем с днeм рождения бывшего тренера «Спартака», выигравшего с командой чемпионат России-2016/17 и Суперкубок-2017 🏆» – говорится в сообщении.