«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

«Спартак» написал поздравительное сообщение в адрес бывшего главного тренера команды Массимо Карреры.
«Массимо Каррере – 61! 🎉
Поздравляем с днeм рождения бывшего тренера «Спартака», выигравшего с командой чемпионат России-2016/17 и Суперкубок-2017 🏆» – говорится в сообщении.
- Ранее «Спартак» не поздравил с днем рождения другого бывшего главного тренера Гильермо Абаскаля, которому 13 апреля исполнилось 35 лет.
- С лета прошлого года команды возглавляет Деян Станкович.
Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»