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  • Тренер клуба Первой лиги – о ежемесячных тратах на жизнь в Москве: «Мне достаточно 2000 евро»

Тренер клуба Первой лиги – о ежемесячных тратах на жизнь в Москве: «Мне достаточно 2000 евро»

Сегодня, 13:14

Главный тренер «Родины» Зоран Зелькович рассказал, на что тратит деньги в Москве.

– Можете сравнить жизнь в России и Словении?

– Есть много отличий. Во всей моей стране живет меньше людей, чем в одной Москве. В столице России очень людно, но все прекрасно обустроено. В Москве много хороших ресторанов.

Если у тебя есть деньги – у тебя есть все, чтобы наслаждаться жизнью. Ваша столица – один из самых красивых городов, что я видел.

– Что вас удивило после приезда в Москву?

– Инфраструктура. Мне очень нравится метро, я очень много езжу в подземке. Проезд очень дешевый, а путь занимает мало времени.

– Цены вас не смущают?

– Я бы сказал, что цены в Москве и Словении одинаковые.

– Как дорого обходится жизнь в Москве? Сколько вам нужно денег?

– Аренда жилья здесь по стоимости такая же, как в Словении. А вот коммунальные услуги – вода, электричество, а также интернет – у нас стоят гораздо больше, где-то 250-300 евро. В России я плачу где-то 30 евро.

Аренда апартаментов обходится примерно в 1000 евро. В Москве много хороших ресторанов, где можно поесть и на 20, и на 200 евро. Большой выбор на любой кошелек.

Цены в магазинах примерно такие же, как в Словении. Мне достаточно 2000 евро, чтобы прожить месяц в Москве.

  • 44-летний Зелькович возглавил «Родину» 24 февраля этого года.
  • Московский клуб занимает 7-е место в Первой лиге. У команды 41 очко после 29 туров.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Первая лига Родина Зелькович Зоран
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