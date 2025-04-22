Тренер клуба Первой лиги – о ежемесячных тратах на жизнь в Москве: «Мне достаточно 2000 евро»

Главный тренер «Родины» Зоран Зелькович рассказал, на что тратит деньги в Москве.
– Можете сравнить жизнь в России и Словении?
– Есть много отличий. Во всей моей стране живет меньше людей, чем в одной Москве. В столице России очень людно, но все прекрасно обустроено. В Москве много хороших ресторанов.
Если у тебя есть деньги – у тебя есть все, чтобы наслаждаться жизнью. Ваша столица – один из самых красивых городов, что я видел.
– Что вас удивило после приезда в Москву?
– Инфраструктура. Мне очень нравится метро, я очень много езжу в подземке. Проезд очень дешевый, а путь занимает мало времени.
– Цены вас не смущают?
– Я бы сказал, что цены в Москве и Словении одинаковые.
– Как дорого обходится жизнь в Москве? Сколько вам нужно денег?
– Аренда жилья здесь по стоимости такая же, как в Словении. А вот коммунальные услуги – вода, электричество, а также интернет – у нас стоят гораздо больше, где-то 250-300 евро. В России я плачу где-то 30 евро.
Аренда апартаментов обходится примерно в 1000 евро. В Москве много хороших ресторанов, где можно поесть и на 20, и на 200 евро. Большой выбор на любой кошелек.
Цены в магазинах примерно такие же, как в Словении. Мне достаточно 2000 евро, чтобы прожить месяц в Москве.
- 44-летний Зелькович возглавил «Родину» 24 февраля этого года.
- Московский клуб занимает 7-е место в Первой лиге. У команды 41 очко после 29 туров.