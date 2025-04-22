Клуб РПЛ заинтересовался защитником из Ирана

Представитель защитника «Гол Гохара» Мехди Заре, Мехди Хагитали, рассказал об интересе к футболисту со стороны «Ахмата».

«Гол Гохар» и «Ахмат» общались по трансферу Заре, но на данный момент контактов нет. Через месяц сезон в Иране заканчивается, и клубы вернутся к этому вопросу.

Этот вопрос обсуждается с игроком, он хочет прогрессировать и попробовать свои силы в РПЛ. Он желает сыграть в России, но все будет зависеть от желания иранского клуба и «Ахмата», – сказал Хагитали.