Клуб РПЛ заинтересовался защитником из Ирана

Представитель защитника «Гол Гохара» Мехди Заре, Мехди Хагитали, рассказал об интересе к футболисту со стороны «Ахмата».
«Гол Гохар» и «Ахмат» общались по трансферу Заре, но на данный момент контактов нет. Через месяц сезон в Иране заканчивается, и клубы вернутся к этому вопросу.
Этот вопрос обсуждается с игроком, он хочет прогрессировать и попробовать свои силы в РПЛ. Он желает сыграть в России, но все будет зависеть от желания иранского клуба и «Ахмата», – сказал Хагитали.
- В этом сезоне 22-летний Заре провел за «Гол Гохар» 23 матча.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 600 тысяч евро.
- Заре вызывали в сборную Ирана, но пока он еще не играл за национальную команду.
Источник: Sport24