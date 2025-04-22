«Крылья» отказались от выкупа Зиньковского у «Спартака»: «Денег нет»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов объяснил, почему клуб не будет выкупать права на вингера «Спартака» Антона Зиньковского.

«Переговоры, наверное, об аренде, а не выкупе Зиньковского. Почему не выкуп? Нет, мы не богатый клуб, а они слишком хорошие игроки, чтобы говорить о выкупе.

Касательно аренды, мне, конечно, как заместителю генерального директора, хотелось бы. Это как «Спартак» решит, как Антон отреагирует. Если «Спартак» согласится, мало ли у них другие предложения есть. На выкуп денег у нас нет», – сказал Пименов.