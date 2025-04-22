Смородская назвала тренера клуба РПЛ, который перестал развиваться

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре высказался о главном тренере команы Михаиле Галактионове

«Не скажу, что сезон провальный, но не совсем успешный для «Локомотива». Мне кажется, нет глубины состава и недостаточно опытный тренер. Я вижу эти факторы. Три года в «Локомотиве» для Галактионова ничего не значат.

У каждого тренера свой уровень. Сколько бы он не тренировал железнодорожников, но на уровень мадридского «Реала» он не скакнeт, даже на уровень «Зенита». Галактионову по уровню невозможно догнать Семака. Есть же предел: либо тренер развивается, либо останавливается. Я у Галактионова не вижу развития», – сказала Смородская.