Армянский полузащитник «Рубина» назвал три клуба РПЛ, способных выиграть еврокубок

Полузащитник «Рубина» и сборной Армении Угочукву Иву высказался об уровне ведущих клубов РПЛ.
«На что могут претендовать клубы РПЛ в еврокубках? Всем известно, что в России очень сильные игроки и сильный футбол. Я уверен, что российские команды были бы конкурентноспособными в еврокубках, клубы РПЛ могли бы на равных сражаться с лучшими коллективами Европы.
Какие именно клубы? В первую очередь это «Зенит», «Спартак» и ЦСКА, которые, на мой взгляд, могли бы выиграть ту же Лигу конференций. Повторюсь, в России футбол очень высокого уровня и РПЛ является очень сильным турниром.
Чего бы мог добиться «Рубин» в еврокубках? Уверен, что «Рубин» будет достойно представлять Россию в Европе, когда российские клубы вернутся в еврокубки. Я ни сколько в этом не сомневаюсь. Мы будем сражаться с лучшими», – сказал Иву.
- Угочукву выступает в РПЛ с лета 2023 года.
- Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.