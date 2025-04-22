Армянский полузащитник «Рубина» назвал три клуба РПЛ, способных выиграть еврокубок

Полузащитник «Рубина» и сборной Армении Угочукву Иву высказался об уровне ведущих клубов РПЛ.

«На что могут претендовать клубы РПЛ в еврокубках? Всем известно, что в России очень сильные игроки и сильный футбол. Я уверен, что российские команды были бы конкурентноспособными в еврокубках, клубы РПЛ могли бы на равных сражаться с лучшими коллективами Европы.

Какие именно клубы? В первую очередь это «Зенит», «Спартак» и ЦСКА, которые, на мой взгляд, могли бы выиграть ту же Лигу конференций. Повторюсь, в России футбол очень высокого уровня и РПЛ является очень сильным турниром.

Чего бы мог добиться «Рубин» в еврокубках? Уверен, что «Рубин» будет достойно представлять Россию в Европе, когда российские клубы вернутся в еврокубки. Я ни сколько в этом не сомневаюсь. Мы будем сражаться с лучшими», – сказал Иву.