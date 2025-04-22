Раскрыты машины игроков «Динамо»

Источник собрал информацию об автомобилях футболистов «Динамо».
«В «Динамо» куча футболистов обожают Porsche. Естественно, 911-ю марку – такая есть у Бителло, Лаксальта и Скопинцева.
Правда, любителей Mercedes и конкретно G-class тоже предостаточно: именно на этом авто до Петровского парка гоняют Маухуб и Нгамале.
Но если в «Динамо» кто и действительно фанат автомобилей, то это Диего Лаксальт – у уругвайца целая коллекция легендарных моделей немецких авто общей ценной в более 50 миллионов рублей!» – написал источник.
- «Динамо» идет в РПЛ 5-м.
- Ближайший соперник – «Зенит» (26 апреля).
- «Динамо» претендует на победу в FONBET Кубке России.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»