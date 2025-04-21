Гончаренко объяснил провальные результаты «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко назвал причины игрового кризиса своей команды.

Весной нижегородцы добыли 1 победу в 7 матчах РПЛ при 5 поражениях.

Они идут на 14-м месте в чемпионате – в зоне стыков.

«Понятно, что все оценивают результат, не вникая в проблемы. Но такого количества разных травм… Майга, Марадишвили, Тичич, Кокшаров. У нас выпала половина основного состава, что привело к такой турбулентности.

Весь подготовительный период и первый матч с «Акроном» мы хорошо выглядели по игре, а потом мы потеряли уверенность. Каждый матч надо настраивать команду по-разному.

Нам надо контролировать игру, единоборства, движение, взаимопонимание и взаимовыручку на поле. Мы не можем контролировать остальное», – сказал Гончаренко.