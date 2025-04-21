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Селюк: «У ЦСКА должны отнять два очка»

Вчера, 23:36
2

Футбольный агент Дмитрий Селюк напомнил о мартовской результативной ошибке в пользу ЦСКА.

«ЦСКА не в чемпионской гонке! Это 100 процентов. Это не чемпионская команда. По игре, по составу они не тянут на первое место.

Где-то там притягивают за уши, а у них вообще должны отнять два очка за матч с «Химками». Они должны были перебить угловой, только слепой не видел, что мяч был не в зоне откуда подают.

Это же чистое нарушение! И очень странно, что этот эпизод потом почти не обсуждался», – сказал Селюк.

  • ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ после 25 туров.
  • Армейцы набрали 48 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 баллов.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига ЦСКА Химки Селюк Дмитрий
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Комментарии (2)
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BRO_football
1745268299
Если начинать отнимать очки у команд из-за судейских ошибок, то Зенит со Спартаком на дно таблицы опустятся.
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Интерес
1745270306
Дятел,об этом давно высказался всякий,кто хотел.Проснулась ля-ля,когда ночь прошла.
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