Селюк: «У ЦСКА должны отнять два очка»

Футбольный агент Дмитрий Селюк напомнил о мартовской результативной ошибке в пользу ЦСКА.

«ЦСКА не в чемпионской гонке! Это 100 процентов. Это не чемпионская команда. По игре, по составу они не тянут на первое место.

Где-то там притягивают за уши, а у них вообще должны отнять два очка за матч с «Химками». Они должны были перебить угловой, только слепой не видел, что мяч был не в зоне откуда подают.

Это же чистое нарушение! И очень странно, что этот эпизод потом почти не обсуждался», – сказал Селюк.