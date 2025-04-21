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Сафонов прокомментировал победу над командой Кузяева

Сегодня, 22:26

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от выигранного матча 30-го тура Лиги 1 против «Гавра».

«Задолжал вам свои эмоции после матча с «Гавром». Рад был снова выйти на поле, получил большое удовольствие от игры.

В игре против «Гавра» чаще использовали меня в начале атаки, так что немного вспомнилось то ощущение, когда была полная свобода решений в построении атаки пару лет назад.

Что касается обороны – наш обычный матч, когда по воротам наносят 1-2 удара. В этот раз спасти не удалось. Но главное, что мы победили.

Достаточно тяжело находить мотивацию и энергию после эмоциональных матчей в Лиге чемпионов. И это прекрасно, что у нас есть возможность ротировать состав, дабы показывать максимальный результат во всех турнирах, даже если мы играем через 3-4 дня.

В общем, поздравляю с очередной победой! И уже готовимся к завтрашнему матчу против «Нанта», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 Гавр ПСЖ Сафонов Матвей
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