Сафонов прокомментировал победу над командой Кузяева

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от выигранного матча 30-го тура Лиги 1 против «Гавра».

Парижане победили со счетом 3:1.

Сафонов провел на поле 90 минут.

Далер Кузяев был в запасе.

«Задолжал вам свои эмоции после матча с «Гавром». Рад был снова выйти на поле, получил большое удовольствие от игры.

В игре против «Гавра» чаще использовали меня в начале атаки, так что немного вспомнилось то ощущение, когда была полная свобода решений в построении атаки пару лет назад.

Что касается обороны – наш обычный матч, когда по воротам наносят 1-2 удара. В этот раз спасти не удалось. Но главное, что мы победили.

Достаточно тяжело находить мотивацию и энергию после эмоциональных матчей в Лиге чемпионов. И это прекрасно, что у нас есть возможность ротировать состав, дабы показывать максимальный результат во всех турнирах, даже если мы играем через 3-4 дня.

В общем, поздравляю с очередной победой! И уже готовимся к завтрашнему матчу против «Нанта», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.