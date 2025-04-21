Мостовой одобрил решение «Спартака» по Абаскалю

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что клуб не поздравил с днем рождения бывшего главного тренера Гильермо Абаскаля.
«Да про него вообще забыть надо. Он «Спартак» тренировал... Ужас. За что его поздравлять вообще должны были? За день до назначения в «Спартак» кто-то хоть что-то знал о нем вообще? Забудьте о нем, хватит. Говорите про футбольных людей», – сказал Мостовой.
- 13 апреля Абаскалю исполнилось 36 лет.
- Он возглавлял «Спартак» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024-го.
- Испанец выиграл с клубом бронзовые медали в сезоне-2022/23.
Источник: «Спорт-Экспресс»