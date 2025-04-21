Мостовой объяснил неудачу «Сельты» в игре с «Барселоной»: «Потому что меня там нет»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался о поражении команды в гостях от «Барселоны» (3:4) в матче 32-го тура Примеры.

«Сельта» так играет, потому что меня там нет. Был бы я на поле, «Барса» никогда бы не выиграла у нас при счете 1:3. Раньше мы им по 3-4 забивали. Когда у тебя преимущество в 2-3 мяча, ты не имеешь права допускать такие грубейшие ошибки, даже если это «Барса». Все равно как минимум не проиграть должны были. Но были грубейшие ошибки.

Было похоже было на матч «Акрона» со «Спартаком». Ну как вы, ребята? Ну, вам на 93-й минуте кидают, а вы стоите, куда смотрите. Я говорю, был бы я на поле, всe было бы по-другому. Нынешней «Сельте» меня как раз не хватает? Да там всех не хватает», – сказал Мостовой.