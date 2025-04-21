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Гурцкая раскритиковал «Спартак» из-за одного игрока

Сегодня, 19:44
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Агент Тимур Гурцкая считает, что нападающий Ливай Гарсия ничего не дает игре «Спартака».

«У меня просто нет слов. На каком основании выходит Гарсия на поле? Мне нечего сказать. Понятно, что все говорят, что «Спартак» – команда лилипутов, хотелось бы навязать борьбу, большого игрока поставить. Но в данной ситуации он ничего не дает для игры.

Мне кажется, под игру, в которую играют Барко, Маркиньос и Бонгонда, Угальде идеально подходит. Есть какие-то игровые связи. Когда смотришь на «Спартак» с Угальде, понимаешь, что они хотят. Хочется спросить, задать «Спартаку» вопрос: «Как вы хотели забить гол с Гарсией?» – сказал Гурцкая.

  • 27-летний Гарсия перешел в «Спартак» 7 февраля. Москвичи приобрели форварда у АЕКа за 18,7 миллиона евро.
  • Тринидадец провел за красно-белых 9 матчей и не отметился результативными действиями.

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Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Гарсия Ливай Гурцкая Тимур
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Комментарии (3)
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fakeid
1745254134
дохрюкались) сколько там было визгов про 0+0 у дельфинария, напомните? щас бумеранг прилетел обратно в тарасятник и, возможно, даже попал кому-то по рылу)
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VVM1964
1745254456
Что-то подобное я в прошлом году слышал из всех щелей про Угальде !!!...
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NewLife
1745255426
Интернет помойка.
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