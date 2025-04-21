Гурцкая раскритиковал «Спартак» из-за одного игрока

Агент Тимур Гурцкая считает, что нападающий Ливай Гарсия ничего не дает игре «Спартака».

«У меня просто нет слов. На каком основании выходит Гарсия на поле? Мне нечего сказать. Понятно, что все говорят, что «Спартак» – команда лилипутов, хотелось бы навязать борьбу, большого игрока поставить. Но в данной ситуации он ничего не дает для игры.

Мне кажется, под игру, в которую играют Барко, Маркиньос и Бонгонда, Угальде идеально подходит. Есть какие-то игровые связи. Когда смотришь на «Спартак» с Угальде, понимаешь, что они хотят. Хочется спросить, задать «Спартаку» вопрос: «Как вы хотели забить гол с Гарсией?» – сказал Гурцкая.