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Орлов одним словом описал игру Соболева против «Химок»

Сегодня, 17:43
2

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру зенитовца Александра Соболева в матче 25-го тура РПЛ против «Химок» (1:0).

  • Соболев вышел на замену на 71-й минуте вместо Лусиано Гонду.
  • У Александра за «Зенит» в сезоне РПЛ 1+1.
  • «Зенит» на 2 очка отстает от 1-го места.

«Выход на замену Соболева? У него почти не было удачных действий. Помните эпизод, когда Александр выиграл мяч в воздухе, отдал Глушенкову, а тот отпасовал направо – в свободную зону. Так почему же Соболев остановился и туда не побежал? Вроде этот ход напрашивался. Не знаю...

Может, он просто хотел посмотреть, как будет решать эпизод Максим Глушенков? Но сам-то ты должен поучаствовать в завершающей стадии атаки. Странно. Вообще он был каким-то невразумительным. Пользы не принес, не забил. Сработал вхолостую», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Орлов Геннадий
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Комментарии (2)
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1745247065
А односложно,матом,можете охарактеризовать его игру???
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fakeid
1745249232
ну и где тут "одним словом"?
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