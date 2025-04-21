Орлов одним словом описал игру Соболева против «Химок»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру зенитовца Александра Соболева в матче 25-го тура РПЛ против «Химок» (1:0).

Соболев вышел на замену на 71-й минуте вместо Лусиано Гонду.

У Александра за «Зенит» в сезоне РПЛ 1+1.

«Зенит» на 2 очка отстает от 1-го места.

«Выход на замену Соболева? У него почти не было удачных действий. Помните эпизод, когда Александр выиграл мяч в воздухе, отдал Глушенкову, а тот отпасовал направо – в свободную зону. Так почему же Соболев остановился и туда не побежал? Вроде этот ход напрашивался. Не знаю...

Может, он просто хотел посмотреть, как будет решать эпизод Максим Глушенков? Но сам-то ты должен поучаствовать в завершающей стадии атаки. Странно. Вообще он был каким-то невразумительным. Пользы не принес, не забил. Сработал вхолостую», – сказал Орлов.