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Генич пожаловался, что Дзюба унижал его при жене

Сегодня, 13:30

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич подробно рассказал об отношениях с Артемом Дзюбой.

  • Сейчас стороны не общаются.
  • Раньше Генич и Дзюба приятельствовали.
  • Артем – лучший бомбардир в истории российского футбола.

– В каких вы отношениях с Артемом Дзюбой?

– В нулевых. Ни в каких.

– Я прав, что когда-то они были приятельскими?

– Были очень хорошими и максимально теплыми. Тема – человек очень близкий в плане восприятия его харизмы. С прекрасным чувством юмора. Не затыкается. Мне кажется, он очень хороший друг. Я с ним никогда не общался так [близко], чтобы называть другом, но у нас были хорошие, правильно выстроенные отношения.

Потом Артем обиделся на весь мир. Я комментировал чемпионский матч «Зенита» с «Локомотивом» (6:1 в сезоне-2021/22 – прим. «Бомбардира»), после которого ко мне прилипло «Зенит»! «Зенит»! «Зенит»!». Дзюба тогда забил супергол: через Гилерме перекинул. У меня была хорошая реакция, отметил, что исполнил с левой. А потом, когда у него не заладилось, чуть-чуть вектор оценки изменился. Дзюбе показалось, что от нас нет тотальной поддержки. В эфирах «Коммент.Шоу», может, прозвучало что-то не очень приятное его слуху.

Разумеется, он меня везде заблокировал. Я пытался ему позвонить, написать – все тщетно. Ну окей. Та самая обида, о которой мы говорили.

Мы с ним встретились на юбилее Леонида Слуцкого. Тогда же опубликовали список игроков в сборную. Мне звонил журналист и просил назвать игрока, который мог бы попасть в список. Я назвал Ивана Сергеева – он забил 40 в Первой лиге.

На юбилее Слуцкого все ждали, когда приедет Артем. И вот он появляется. Видит меня с женой. И сразу: «Ну какой, ***, Сергеев? Че ты лепишь? Что он в Первой лиге забивает, только тебе известно». А Дзюба, разумеется, в списке. Я отвечаю: «А почему не вызвать? В расширенный список посмотреть. Чувак не просто так 40 забил». Артем сказал, что сейчас [Сергеев] в РПЛ ничего не забьет. И я предложил поспорить. Куча свидетелей: Вася и Леша Березуцкие, Слуцкий.

Может, я неправ, что спор стал достоянием общественности. Но я только рассказал о нем ребятам на канале. Дима Дерунец делал программу «Третий тайм» и летел в Самару на встречу с Сергеевым. Говорит: «Можно я мотивирую Сергеева вашим спором?» Я ответил: «Как хочешь».

Он рассказал, это подхватили, и через несколько дней Сергеев перешел в «Зенит». Слуцкий отметил, что в таком случае спор неактуален. К тому моменту Иван забил пять, а спорили мы на семь или девять мячей. Эта тема разогналась, была в эфире, меня спросили о ней в студии «Матч Премьер». И Дзюба обиделся, что она стала публичной. Жестко про меня высказывался – Слуцкий передавал.

– Вы пытались снова поговорить?

– Слуцкий пытался нас помирить. И это тоже было связано с его днем рождения. Там мы с Артемом пересеклись уже людьми, которые не общаются. Попили коктейли, и Дзюба в очень язвительной манере меня унижал при супруге.

– Именно унижал? Или задевал?

– Можно сказать, задевал. Про мои внешние данные, вес, живот. Говорил, что могу ее раздавить. Так прошел день рождения, а потом был эфир [шоу] «Ну так нельзя, #####», куда меня Леонид Викторович затащил, чтобы мы помирились. Я сказал, что это не лучший эфир для примирения, потому что Артем в троллинге и унижениях себя чувствует комфортно.

Леонид Викторович сработал как бог. Обычно они говорили вдвоем, а тут оставил нас один на один, специально замолчав. И мы выяснили отношения: он на меня, я на него. Помирить, как хотел этого Слуцкий, не вышло. Дзюба на него очень обиделся: «Что ты молчишь? Ты меня подставил!».

Еще была обида, что я сказал про переход в «Крылья» [в августе 2024-го]. Возможно, они считают, что это я его сорвал. Но я сказал правду: такой вариант был. Представитель Дзюбы Леонид Гольдман обрывал мне телефон, чтобы я слил источники.

С того дня мы никак не пересекались и не общались. До его интервью «Матч ТВ» [в ноябре 2024-го]. Надо признать: интервью громкое. Это был первый случай на моей памяти, когда нас всех собрал «Матч ТВ» и спросил, что мы думаем про публикацию. Мне дали персонально прочитать, что Артем про меня сказал.

– До выхода интервью?

– Да. Спросили, хочу ли дать ответ. Хочу ли, чтобы эта часть вообще не публиковалась. И предложили вырезать из видеоверсии. Я ответил, что категорически против, когда что-то цензурируется. Когда причесывается так, чтобы человек не соответствовал тому, что сказал ранее. Поэтому ответил: «Все оставляем».

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Генич Константин
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