Эксперт: «Судья помог «Зениту», не наказав Барриоса за фол против Веры»

Александр Бобров, эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству, дал оценку эпизода из матча 25-го тура РПЛ «Зенит» – «Химки» (1:0).

По мнению Боброва, арбитр Павел Шадыханов должен был наказывать Вильмара Барриоса на 83-й минуте за фол против Лукаса Веры.

«Шадыханов ошибочно не зафиксировал фол Вильмара Барриоса и не наказал его штрафным ударом в опасной близости от ворот хозяев поля и желтой карточкой», – написал Бобров.

В результате эпизода предупреждение получил Вера за недовольство судьей.

Для Барриоса желтая стала бы 4-й.

Вследствие этого Вильмар пропустил бы ближайший матч против «Динамо» (26 апреля).

Коллаж сделан на основании трансляции «Матч ТВ»