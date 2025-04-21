Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Эксперт: «Судья помог «Зениту», не наказав Барриоса за фол против Веры»

Эксперт: «Судья помог «Зениту», не наказав Барриоса за фол против Веры»

Сегодня, 13:20
9

Александр Бобров, эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству, дал оценку эпизода из матча 25-го тура РПЛ «Зенит»«Химки» (1:0).

По мнению Боброва, арбитр Павел Шадыханов должен был наказывать Вильмара Барриоса на 83-й минуте за фол против Лукаса Веры.

«Шадыханов ошибочно не зафиксировал фол Вильмара Барриоса и не наказал его штрафным ударом в опасной близости от ворот хозяев поля и желтой карточкой», – написал Бобров.

  • В результате эпизода предупреждение получил Вера за недовольство судьей.
  • Для Барриоса желтая стала бы 4-й.
  • Вследствие этого Вильмар пропустил бы ближайший матч против «Динамо» (26 апреля).

Коллаж сделан на основании трансляции «Матч ТВ»

Еще по теме:
Джикия назвал человека, благодаря которому «Химки» не бойкотировали матч с «Зенитом»
Опубликована сборная 25-го тура РПЛ по версии WhoScored 2
Орлов одним словом выразил ощущение после игры «Зенита» с «Химки» 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Барриос Вильмар Вера Лукас Шадыханов Павел
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1745231161
штрафной не назначили - это админресурс! 2 левых пенальти и купленный автогол - это не админресурс! не перепутайте.
Ответить
Номэд
1745232359
Админресурс газовонючих в действии.
Ответить
Таарон
1745233772
Да Шадыханова надо во вторую лигу перевести, только футболистов калечит своим судейством.
Ответить
СильныйМозг
1745235403
10 красных карточек аппонентам спартака, вот это ресурс!
Ответить
Дубина
1745235497
Позор блохастому аля-бзянитк(( Как обычно не чего здесь не было)) Продажные газпромовские свистуны! ДЫРЯВЫЕ
Ответить
Good_win
1745236708
так заднеприводные бездомные и не скрывают, что включили административный ресурс, чтобы не обделаться на финише....
Ответить
Айболид
1745236844
Т.е . Баринов въехавший в Вендела - это не фол , а тут они фсей страной нарушение углядели .
Ответить
Главные новости
Джикия назвал человека, благодаря которому «Химки» не бойкотировали матч с «Зенитом»
14:48
«Манчестер Сити» готов заплатить 230 миллионов за полузащитника «Барселоны»
14:42
«Спартак» отстранил полузащитника от основы и выставил на трансфер
14:13
2
Старостин назвал реальную дату основания «Спартака» – это не 1922 год
14:03
5
Стало известно, кто сыграет в воротах «Спартака» в дерби с ЦСКА – Максименко или Помазун
13:54
2
Генич пожаловался, что Дзюба унижал его при жене
13:30
ФотоЭксперт: «Судья помог «Зениту», не наказав Барриоса за фол против Веры»
13:20
10
В «Ростове» прокомментировали состояние Ятимова, терявшего сознание в матче с «Факелом»
13:02
Опубликована сборная 25-го тура РПЛ по версии WhoScored
12:55
2
Рабинер прокомментировал 3:2 «Спартака» против «Акрона»
12:35
3
Все новости
Все новости
Вратарь «Химок»: «Без разницы, платят мне зарплату или нет»
13:40
2
Генич пожаловался, что Дзюба унижал его при жене
13:30
ФотоЭксперт: «Судья помог «Зениту», не наказав Барриоса за фол против Веры»
13:20
8
В «Ростове» прокомментировали состояние Ятимова, терявшего сознание в матче с «Факелом»
13:02
Опубликована сборная 25-го тура РПЛ по версии WhoScored
12:55
2
Артига не идет на уступки «Химкам» в вопросе выплаты долгов
12:45
Рабинер прокомментировал 3:2 «Спартака» против «Акрона»
12:35
3
Агент Дзюбы – о судействе: «Спорные моменты трактовались в пользу «Спартака»
12:34
5
Артига наблюдал с трибуны за одним из матчей РПЛ
12:29
1
Орлов одним словом выразил ощущение после игры «Зенита» с «Химки»
12:19
3
Генич сказал, осталась ли у него обида на Карпина
12:08
Семак выиграл 150-й матч в чемпионате России – только 1 тренер делал это быстрее
11:45
4
Орлов высказался о затяжке времени Латышонком в игре с «Химками»
11:29
1
Слишкович запретил хвалить молодого нападающего «Оренбурга»
11:15
2
В «Крыльях» прокомментировали вариант с сохранением Зиньковского
11:01
Бывший гендиректор «Спартака» – о Семаке: «Шесть чемпионств – пусть кто-то повторит»
10:49
1
Черчесов оценил положение ЦСКА в медальной гонке
10:33
9
«Спартак» заинтересовался хавбеком сборной Чили
10:23
8
Аршавин сделал прогноз на результат «Химок» по итогам сезона
10:14
1
Черчесов рассказал о назначении пенальтистов в связи с ситуацией с Мединой
10:04
2
Агент Койта высказался о будущем игрока в ЦСКА
09:45
«Крылья» планируют оставить Осинькина на следующий сезон
09:25
3
Стало известно состояние Медины после незабитого пенальти «Динамо Мх» и двух пропущенных матчей
09:01
10
Квятковский: «Арбитр очень хотел победы «Спартака» в матче с «Акроном»
08:52
23
Игрок «Акрона» возмущен судейством в матче со «Спартаком»
08:46
16
ВидеоЭмоциональная речь Адиева перед игроками «Химок» после поражения от «Зенита»
08:37
2
Букмекеры обновили шансы команд на титул РПЛ
08:30
1
«Матч ТВ» покажет только 2 игры 26-го тура РПЛ
08:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 