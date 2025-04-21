Орлов одним словом выразил ощущение после игры «Зенита» с «Химки»

Комментатор Геннадий Орлов сказал, что испытывает тревогу из-за игры «Зенита» после матча 25-го тура РПЛ с «Химками» (1:0).

«Столько было брака в передачах, технических огрехов! Зенитовцы никак не могли отдать хорошую последнюю передачу, не понимали друг друга. Вроде по замыслам атаки-то неплохие, но где конкретика? Где концентрация?

Игроки «Зенита» были чересчур раскрепощены. Думали: «Обязательно забьем еще». Но счет-то на табло. И в какой-то момент и «Химки» угрожали воротам Латышонка. Поэтому меня атакующая группа сине-бело-голубых не убедила.

Выделить можно разве что Лусиано. Забил свой 10-й гол в сезоне, который оказался столь важным. А за что дали приз лучшему игроку Луису Энрике? Что он такого сделал? Я бы по игре выше поставил все-таки аргентинца. Он и старался в каждом эпизоде. Выкладывался.

В конце матча хозяева выглядели уже уставшими, многовато сил потратили. Тревожно. Впереди еще пять туров. И «Химки» действительно могли их наказать, сравнять счет. Было рискованно. Какой-нибудь штрафной, угловой – и...

Игра Вендела? Да все средненько смотрелись. А у Глушенкова сколько неточных передач? Все сыграли на троечку. Владея преимуществом, должны забивать еще! А тут все могло закончиться довольно печально», – сказал Орлов.