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  • Орлов одним словом выразил ощущение после игры «Зенита» с «Химки»

Орлов одним словом выразил ощущение после игры «Зенита» с «Химки»

Сегодня, 12:19
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Комментатор Геннадий Орлов сказал, что испытывает тревогу из-за игры «Зенита» после матча 25-го тура РПЛ с «Химками» (1:0).

«Столько было брака в передачах, технических огрехов! Зенитовцы никак не могли отдать хорошую последнюю передачу, не понимали друг друга. Вроде по замыслам атаки-то неплохие, но где конкретика? Где концентрация?

Игроки «Зенита» были чересчур раскрепощены. Думали: «Обязательно забьем еще». Но счет-то на табло. И в какой-то момент и «Химки» угрожали воротам Латышонка. Поэтому меня атакующая группа сине-бело-голубых не убедила.

Выделить можно разве что Лусиано. Забил свой 10-й гол в сезоне, который оказался столь важным. А за что дали приз лучшему игроку Луису Энрике? Что он такого сделал? Я бы по игре выше поставил все-таки аргентинца. Он и старался в каждом эпизоде. Выкладывался.

В конце матча хозяева выглядели уже уставшими, многовато сил потратили. Тревожно. Впереди еще пять туров. И «Химки» действительно могли их наказать, сравнять счет. Было рискованно. Какой-нибудь штрафной, угловой – и...

Игра Вендела? Да все средненько смотрелись. А у Глушенкова сколько неточных передач? Все сыграли на троечку. Владея преимуществом, должны забивать еще! А тут все могло закончиться довольно печально», – сказал Орлов.

  • Единственный гол в матче забил Лусиано Гонду на 22-й минуте.
  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 53 очками после 25 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Орлов Геннадий
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1745227304
Бей,Геннадий Сергеевич,"белку в глаз"!!!
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