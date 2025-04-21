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Слишкович запретил хвалить молодого нападающего «Оренбурга»

Сегодня, 11:15
2

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович оценил 20-летнего нападающего команды Ацамаза Ревазова.

– Ревазов кажется молодым талантом.

– Нет-нет, не делайте этого. Ему это не нужно. Он только поднял голову. Этот гол не должен психологически ему помешать. Ещe рано думать, что Ревазов уже состоявшийся футболист.

Да, у него есть качества, талант и потенциал. Но впереди большой путь работы. И здесь всe зависит от игрока и его ментальной силы. Если он справится – из него может что-то получиться.

  • Ревазов провел 4 матча за «Оренбург» в этом году, забил 1 гол.
  • В 2024 году он выступал во Второй лиге за «Кубань-Холдинг», а в 2023-м – за «Краснодар-2».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Оренбург Ревазов Ацамаз Слишкович Владимир
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Комментарии (2)
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FFR
1745224224
Молодые, более-менее неплохо играющие футболисты почему-то все маленького роста, Пиняев, Батраков, Файзуллаев, Барко, Угальде, Ревазов. Мельчает молодёжь.
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