Слишкович запретил хвалить молодого нападающего «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович оценил 20-летнего нападающего команды Ацамаза Ревазова.
– Ревазов кажется молодым талантом.
– Нет-нет, не делайте этого. Ему это не нужно. Он только поднял голову. Этот гол не должен психологически ему помешать. Ещe рано думать, что Ревазов уже состоявшийся футболист.
Да, у него есть качества, талант и потенциал. Но впереди большой путь работы. И здесь всe зависит от игрока и его ментальной силы. Если он справится – из него может что-то получиться.
- Ревазов провел 4 матча за «Оренбург» в этом году, забил 1 гол.
- В 2024 году он выступал во Второй лиге за «Кубань-Холдинг», а в 2023-м – за «Краснодар-2».
Источник: «Чемпионат»