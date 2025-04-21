Слишкович запретил хвалить молодого нападающего «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович оценил 20-летнего нападающего команды Ацамаза Ревазова.

– Ревазов кажется молодым талантом.

– Нет-нет, не делайте этого. Ему это не нужно. Он только поднял голову. Этот гол не должен психологически ему помешать. Ещe рано думать, что Ревазов уже состоявшийся футболист.

Да, у него есть качества, талант и потенциал. Но впереди большой путь работы. И здесь всe зависит от игрока и его ментальной силы. Если он справится – из него может что-то получиться.