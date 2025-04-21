В «Крыльях» прокомментировали вариант с сохранением Зиньковского

Генеральный директор «Крыльев Советов» Руслан Пименов рассказал о переговорах со «Спартаком» по поводу будущего полузащитника Антона Зиньковского.

«Идут ли сейчас какие-то переговоры со «Спартаком» по Зиньковскому? Со «Спартаком» пока что мы высказали своe пожелание, но на этом всe. Мы дождeмся окончания сезона и дальше будем разговаривать. Может, Антон сам не захочет. Он же говорил, что хочет в «Спартаке» остаться. Я понимаю его желание. Всe может пойти по-разному», – сказал Пименов.