Черчесов оценил положение ЦСКА в медальной гонке

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что ЦСКА будет тяжело бороться за чемпионство после ничьей с «Крыльями Советов» в 25-м туре РПЛ.

«Я думаю, ЦСКА остается в медальной гонке. Многие теряют очки. Бороться за чемпионство армейцам уже тяжело… Хотя они сыграют против «Краснодара» в 28‑м туре и могут отыграть часть отставания.

Что касается недовольства Николича после матча против «Крыльев», то он мог намекать на пенальти, который могли назначить в ворота самарцев при игре рукой у Солдатенкова», – заявил Черчесов.