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Черчесов оценил положение ЦСКА в медальной гонке

Сегодня, 10:33
9

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что ЦСКА будет тяжело бороться за чемпионство после ничьей с «Крыльями Советов» в 25-м туре РПЛ.

«Я думаю, ЦСКА остается в медальной гонке. Многие теряют очки. Бороться за чемпионство армейцам уже тяжело… Хотя они сыграют против «Краснодара» в 28‑м туре и могут отыграть часть отставания.

Что касается недовольства Николича после матча против «Крыльев», то он мог намекать на пенальти, который могли назначить в ворота самарцев при игре рукой у Солдатенкова», – заявил Черчесов.

  • ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ с 48 очками после 25 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 7 очков.
  • Москвичи сыграют с «быками» 10 мая.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Черчесов Станислав
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Комментарии (9)
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1745222193
Комментарий составлен так,как будто кроме игры ЦСКА(утратившего реальные шансы на титул)с "Краснодаром" больше и нет ничего...Вот обыграют "Спартак" и медальный блеск на горизонте,а как вспомнишь,что кроме этого впереди "Локомотив" и "Краснодар",то и понимаешь,что заранее затариваться шампанским, даже после гипотетической победы над мясом, не следует.Особенно после вчерашнего очередного блеклого матча,копии параллельно шедшего "Балтика"-"Сокол",на котором я был.ПОэтому смотрел последние 30 минут матча ЦСКА,которые меня не вдохновили на положительные ожидания-отстоять бы "деревянные медали",четвёртое место..
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