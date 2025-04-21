Квятковский: «Арбитр очень хотел победы «Спартака» в матче с «Акроном»

Журналист, болельщик ЦСКА Максим Квятковский прокомментировал судейство в матче 25-го тура РПЛ «Акрон» – «Спартак» (2:3).

«Акрон» вел в 2 мяча.

«Спартак» на 90+4 минуте забил победный гол с пенальти.

Москвичи в следующем туре примут ЦСКА.

«По эпизодам все видно. Судил Алексей Сухой. И я вижу, что он очень хочет победы «Спартака». Очень хочет.

Пенальти на Артеме Дзюбе он пересматривал раз 20. Второй пенальти в пользу «Спартака» дискуссионный.

Сухой старался «Спартаку» помочь. «Акрон» в итоге поплыл, начал бить по своим», – сказал Квятковский на бусти-аккаунте Сергея Егорова.