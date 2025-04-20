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  • Николич прокомментировал ничью ЦСКА с «Крыльями»: «Не хочется получать штраф»

Николич прокомментировал ничью ЦСКА с «Крыльями»: «Не хочется получать штраф»

Сегодня, 22:34

Главный тренер ЦСКА Марко Николич сказал, что не хочет получать штраф за лишние слова после матча 25-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

– Христос Воскресе! Спасибо каждому болельщику, который пришел в большой праздник на футбол.

Игра была нервная, соперник здорово оборонялся. Была непростая задача вскрыть защиту, при этом не ошибаясь при их контратаках. Замена снова сработала, забили прекрасный гол, но привезли ответный гол сами себе. Команде надо держаться вместе, все еще идет серия без поражений.

Дальше не буду ничего обсуждать, надо держаться, не хочется получать штраф. Надо быть спокойным не только футболистам, но и нам, тренерам.

– Вы злы из‑за судьи? Намекали на это после комментария по игре?

– А зачем вы тут, если я буду говорить. Вы пишите, комментируйте. А я буду читать и буду полностью согласен.

  • Гол у ЦСКА в этом матче забил Секу Койта на 69-й минуте. У «Крыльев Советов» отличился Иван Сергеев с пенальти на 74-й.
  • ЦСКА с 48 очками занимает 4-е место в РПЛ. Команда отстает на 2 очка от «Спартака», с которым встретится в следующем туре.
  • Беспроигрышная серия ЦСКА достигла 12 матчей подряд.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА Николич Марко
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