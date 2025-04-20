Аршавин определил ключевой матч для «Зенита» в концовке сезона

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что в случае победы над «Динамо» в 26-м туре, петербуржцы больше не потеряют очков до конца сезона РПЛ.
«У «Зенита» ключевой матч будет с «Динамо». Если одержат победу, то я думаю, что «Зенит» докатит до конца чемпионата без потери очков», – сказал Аршавин.
- Матч «Динамо» – «Зенит» пройдет в Москве 26 апреля и начнется в 14:00 мск.
- Петербургский клуб занимает 2-е место в РПЛ с 53 очками после 25 туров. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.
Источник: «Матч ТВ»