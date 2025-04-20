Андрей Мостовой сказал, что давило на «Зенит» в игре с «Химками»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как команда настраивалась на матч 25-го тура РПЛ с «Химками» (1:0).

– Как готовились к этим «Химкам»?

– Конечно, все видели, что происходит в команде у них. Их проблемы. Но нас особо это не касалось. Без разницы было.

Немного давило, что хорошая игра с «Краснодаром» получилась. Много сил отдали. Нужно было хорошо настроиться на «Химки», чтобы эйфории не было. Всю неделю говорили, что как бы с аутсайдером играем, но надо на полную катушку готовиться.

Не все сегодня у нас получалось. Контроль мяча был, но до опасных моментов не удавалось доводить зачастую.

– Как свою игру оценишь?

– Все ошибались. Все ровно сыграли, никто сильно не выделялся. Есть куда расти, скажем так. Не самая лучшая наша игра.