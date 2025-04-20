Андрей Мостовой сказал, что давило на «Зенит» в игре с «Химками»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как команда настраивалась на матч 25-го тура РПЛ с «Химками» (1:0).
– Как готовились к этим «Химкам»?
– Конечно, все видели, что происходит в команде у них. Их проблемы. Но нас особо это не касалось. Без разницы было.
Немного давило, что хорошая игра с «Краснодаром» получилась. Много сил отдали. Нужно было хорошо настроиться на «Химки», чтобы эйфории не было. Всю неделю говорили, что как бы с аутсайдером играем, но надо на полную катушку готовиться.
Не все сегодня у нас получалось. Контроль мяча был, но до опасных моментов не удавалось доводить зачастую.
– Как свою игру оценишь?
– Все ошибались. Все ровно сыграли, никто сильно не выделялся. Есть куда расти, скажем так. Не самая лучшая наша игра.
- Единственный гол забил Лусиано Гонду на 22-й минуте
- Основной состав «Химок» мог бойкотировать матч из-за невыплат зарплаты, но этого в итоге не произошло.
Источник: «Матч ТВ»