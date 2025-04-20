Адиев назвал позитивные моменты в игре «Химок»

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев подвел итоги гостевого матча 25-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

– Когда проигрываешь, всегда, конечно, огорчаешься. Учитывая то, в каком положении наш клуб находится, любое набранное очко, тем более в Питере, было бы в позитив. Но нужно видеть тот позитив, который присутствует в игре нашей команде. Поэтому надо работать, подумать и готовиться к оставшимся матчам.

– В чем присутствует позитив?

– В том, что несмотря на все наши трудности, которые мы испытывали при подготовке к этому матчу, команда осталась единым коллективом. Мы проявили характер, проявили неуступчивость, показали дисциплину. В этом и есть позитив.