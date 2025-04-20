Смородская назвала единственного тренера, который поможет «Спартаку»: «Только на него есть надежда»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Она считает, что клубу поможет только один специалист – Валерий Карпин.

– Считаю, «Спартак» опять ошибся с тренером. Станкович не поставил игру. «Спартак» играет так, как умеют футболисты, а не так, как поставил тренер. Это видно на поле.

– При этом «Спартак» приглашает малоизвестных тренеров, как Абаскаль. Тот же Станкович был великолепным футболистом, но малоизвестным тренером – он выигрывал чемпионаты, но с сильными командами и в слабых лигах.

– В «Спартаке» не делают выводы из своих ошибок. Ошибаются все, но как ошибается «Спартак» – он наступает на одни и те же грабли, приглашая малоизвестных специалистов.

– Как думаете, стоит «Спартаку» назначить российского тренера? Например, Карпина.

– Может быть. Только на Карпина у меня и есть надежда. Но хватит ли у них сознания пригласить Карпина, понимания, что это надо, не знаю.