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  • Месси назвал 5 футболистов, за игрой которых следят его сыновья

Месси назвал 5 футболистов, за игрой которых следят его сыновья

Сегодня, 13:51

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как играют в футбол его сыновья, и за кем они следят.

– Они не стремятся быть похожими на кого-то, но следят за всеми. Они говорят о Мбаппе, Винисиусе, Холанде, Левандовском, Ламине Ямале. Но без желания быть похожими на них.

Тиаго – самый рассудительный, самый организованный. Матео – нападающий, ему нравится забивать голы, но при этом он очень умен в игре. Чиро более взрывной, больше атакует, больше играет один на один. В этом смысле они очень разные, но все трое проводят с мячом весь день. Мне повезло, что я могу наслаждаться их игрой.

– Кто из них выделяется?

– Если я назову одного, они будут за мной гоняться, ха-ха. Они видят все.

Сейчас они молоды и невинны. Но им придется нести бремя позже, когда они вырастут и им будут говорить: «Ты сын Месси, ты должен играть, как он».

  • Тиаго родился в 2012 году, Матео – в 2015-м, Чиро – в 2018-м.
  • Контракт Месси с клубом из Майами рассчитан до конца 2025 года.

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Источник: Olé
США. МЛС Барселона Манчестер Сити Реал Интер Майами Месси Лионель Левандовски Роберт Мбаппе Килиан Винисиус Холанд Эрлинг Ямаль Ламин
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