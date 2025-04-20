Месси назвал 5 футболистов, за игрой которых следят его сыновья

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как играют в футбол его сыновья, и за кем они следят.

– Они не стремятся быть похожими на кого-то, но следят за всеми. Они говорят о Мбаппе, Винисиусе, Холанде, Левандовском, Ламине Ямале. Но без желания быть похожими на них.

Тиаго – самый рассудительный, самый организованный. Матео – нападающий, ему нравится забивать голы, но при этом он очень умен в игре. Чиро более взрывной, больше атакует, больше играет один на один. В этом смысле они очень разные, но все трое проводят с мячом весь день. Мне повезло, что я могу наслаждаться их игрой.

– Кто из них выделяется?

– Если я назову одного, они будут за мной гоняться, ха-ха. Они видят все.

Сейчас они молоды и невинны. Но им придется нести бремя позже, когда они вырастут и им будут говорить: «Ты сын Месси, ты должен играть, как он».