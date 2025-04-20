Мостовой – о проблемах «Химок»: «Скорее всего, там люди нефутбольные или денег нет»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации в подмосковных «Химках».

«Я бы не стал ставить таким образом вопрос: «Зачем они вышли в РПЛ?» Ну ребята играют в футбол, многие игроки, которых ты не знаешь, выстреливают и становятся хорошими игроками. Так вопрос я бы не ставил, это не по-футбольному. Скорее всего, там люди не футбольные или денег нет», – сказал Мостовой.