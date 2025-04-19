Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Пари НН»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче 25-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).
– Долго раскачивались, не хватало немного темпа в первые минуты игры. Но наши контратаки были резкие, быстрые и разящие. Хорошо, что ушли в раздевалку с забитым мячом. Это придало команде уверенности и спокойствия. Во втором тайме смогли спокойнее действовать. Омрачило всe тяжелая травма Годяева.
– Есть понимание, что с ним?
– Подозрение на перелом пока.
– Что с Батраковым?
– Наступили в стыке – ахилл, голеностоп. Дай бог, чтобы ничего серьезного не было, но неприятно.
- Защитник «Локомотива» Данила Годяев получил травму и был заменен на 34-й минуте. Сфоливший на нем Никита Каккоев получил прямую красную карточку.
- «Локомотив» занимает 5-е место в РПЛ с 44 очками после 25 матчей.
Источник: «Матч ТВ»