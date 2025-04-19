Реакция Анчелотти на слухи о летнем уходе из «Реала» в сборную Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопросы о своем будущем.

«Я поговорил с футболистами и руководством клуба [после вылета из Лиги чемпионов] – мы все на одной волне и продолжаем бороться за оставшиеся титулы.

Говорить, что между мной и клубом существует конфронтация, – значит вводить людей в заблуждение.

Буду ли я тренировать команду во время клубного ЧМ? В конце сезона я обсужу это с клубом, а не с вами. Я не хочу сейчас говорить о своем будущем.

Работа в сборной Бразилии? В конце сезона мы поговорим об этом», – сказал Анчелотти.