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Непомнящий пожалел новичка «Спартака»: «Ничего нельзя изменить»

19 апреля, 12:36
3

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о ситуации Ильи Помазуна в «Спартаке».

  • Вратарь зимой перешел из ЦСКА
  • Он не провел ни одного официального матча за новую команду.

«Так уж у Помазуна складывается карьера. Я жалею, что он ушeл из «Урала», может быть, он хотя бы в Первой лиге играл, боролся бы за выход в РПЛ.

Ситуация у него сейчас складывается так, что ничего нельзя изменить. Мне жалко Помазуна. Может быть, это футболист не для первой пятeрки клубов нашего чемпионата, но это игрок уровня РПЛ.

То, что он не играет, это проблема, от которой невозможно избавиться», – заявил Непомнящий.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Помазун Илья Непомнящий Валерий
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Комментарии (3)
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...уефан
1745055633
...а чего жалеть его? В зарплате выиграл, с Урала в Москву переехал, а дальше - дело фарта...
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СильныйМозг
1745056165
Всех не пережалеешь. В Спартаке только проктолога жалко, приходит домой весь в говне перемазынный.
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Интерес
1745059807
Пусть и дальше надувает щёки и слушает "папу-маму" и агентов.Будет ещё лет 5-8 сидеть на лавке в разных клубах,но материально обеспеченный.
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