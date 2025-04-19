Непомнящий пожалел новичка «Спартака»: «Ничего нельзя изменить»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о ситуации Ильи Помазуна в «Спартаке».

Вратарь зимой перешел из ЦСКА

Он не провел ни одного официального матча за новую команду.

«Так уж у Помазуна складывается карьера. Я жалею, что он ушeл из «Урала», может быть, он хотя бы в Первой лиге играл, боролся бы за выход в РПЛ.

Ситуация у него сейчас складывается так, что ничего нельзя изменить. Мне жалко Помазуна. Может быть, это футболист не для первой пятeрки клубов нашего чемпионата, но это игрок уровня РПЛ.

То, что он не играет, это проблема, от которой невозможно избавиться», – заявил Непомнящий.