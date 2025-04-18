Мостовой заявил о прогрессе Соболева: «Забил весной больше, чем Угальде»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой заметил прогресс в игре зенитовца Александра Соболева.
«Видно, что зимние сборы пошли Соболеву на пользу. Он стал лучше чувствовать себя в команде, потихоньку обретает уверенность. Соболев весной забил больше Манфреда Угальде, а ведь его уже все списали, сравнивали с Игорем Лещуком, говорили, что вратарь больше него в РПЛ забьет.
Если бы Соболев не умел играть в футбол, «Зенит» бы его не приглашал. А неудачные серии бывают у всех», – сказал Мостовой.
- В этом сезоне 28-летний форвард провел за «Зенит» 24 матча, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
- 5 апреля форвард прервал безголевую серию в чемпионате России, которая составила 24 игры подряд.
- Соболев куплен у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»