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  • Мостовой заявил о прогрессе Соболева: «Забил весной больше, чем Угальде»

Мостовой заявил о прогрессе Соболева: «Забил весной больше, чем Угальде»

Вчера, 23:16
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой заметил прогресс в игре зенитовца Александра Соболева.

«Видно, что зимние сборы пошли Соболеву на пользу. Он стал лучше чувствовать себя в команде, потихоньку обретает уверенность. Соболев весной забил больше Манфреда Угальде, а ведь его уже все списали, сравнивали с Игорем Лещуком, говорили, что вратарь больше него в РПЛ забьет.

Если бы Соболев не умел играть в футбол, «Зенит» бы его не приглашал. А неудачные серии бывают у всех», – сказал Мостовой.

  • В этом сезоне 28-летний форвард провел за «Зенит» 24 матча, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
  • 5 апреля форвард прервал безголевую серию в чемпионате России, которая составила 24 игры подряд.
  • Соболев куплен у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Угальде Манфред Мостовой Александр
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Комментарии (1)
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рылы
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слышь, царь, я сегодня об этом раньше тебя написал! плагиатишь) говорят, что царь ненастоящий)
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