Мостовой заявил о прогрессе Соболева: «Забил весной больше, чем Угальде»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой заметил прогресс в игре зенитовца Александра Соболева.

«Видно, что зимние сборы пошли Соболеву на пользу. Он стал лучше чувствовать себя в команде, потихоньку обретает уверенность. Соболев весной забил больше Манфреда Угальде, а ведь его уже все списали, сравнивали с Игорем Лещуком, говорили, что вратарь больше него в РПЛ забьет.

Если бы Соболев не умел играть в футбол, «Зенит» бы его не приглашал. А неудачные серии бывают у всех», – сказал Мостовой.