Стало известно, на что Джикия потратил 1-ю в 2025 году зарплату в «Химках»

В «Химках» выплатили зарплату за декабрь.

Защитник Георгий Джикия с полученных средств оплатил штрафы за нарушения ПДД.

«Джикия задолжал ГИБДД 54 тысячи рублей. За последний месяц футболист 44 раза нарушил правила дорожного движения. Ещe утром на мини-купере капитана висели долги. Днeм после встречи с игроками и руководством президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что сегодня первые деньги начнут поступать игрокам на счeт.

Георгий был одним из самых счастливых на поле в этот момент и впервые за долгое время ходил по базе с улыбкой. Домой уехал на всe том же мини-купере. Спустя несколько часов после получения первых денег Джикия рассчитался за свои штрафы», – написал источник.