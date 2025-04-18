Стало известно, на что Джикия потратил 1-ю в 2025 году зарплату в «Химках»

В «Химках» выплатили зарплату за декабрь.
Защитник Георгий Джикия с полученных средств оплатил штрафы за нарушения ПДД.
«Джикия задолжал ГИБДД 54 тысячи рублей. За последний месяц футболист 44 раза нарушил правила дорожного движения. Ещe утром на мини-купере капитана висели долги. Днeм после встречи с игроками и руководством президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что сегодня первые деньги начнут поступать игрокам на счeт.
Георгий был одним из самых счастливых на поле в этот момент и впервые за долгое время ходил по базе с улыбкой. Домой уехал на всe том же мини-купере. Спустя несколько часов после получения первых денег Джикия рассчитался за свои штрафы», – написал источник.
- Теперь за выплатами игрокам «Химок» следит РПЛ.
- Именно лига авансом перевела «Химкам» деньги, полагающиеся к выплате лишь по итогам сезона. Речь, в частности, о доходах от ТВ-трансляций.
- 20 апреля «Химки» сыграют с «Зенитом» на выезде.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»