Игрокам «Химок» выдали зарплату за декабрь

Перед футболистами «Химок» начали гасить задолженность по зарплате. Игроки получили транш за декабрь.
«РПЛ перечислила клубу авансом часть доходов от ТВ-контракта и коммерческих доходов лиги – в результате футболисты сегодня получили выплаты за декабрь», – написал источник.
Речь о 50 миллионах рублей. Этой суммы хватило для закрытия долгов за декабрь.
- Ранее президент РПЛ Александр Алаев убедил игроков «Химок» снять бойкот, связанный с долгами по зарплате. В клубе ввели внешнее управление.
- Алаев сообщил, что на матч с «Зенитом» поедет основа «Химок», а не дубль, как планировалось ранее.
- Игра состоится 20 апреля.
Источник: «РБ Спорт»