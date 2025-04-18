Игрокам «Химок» выдали зарплату за декабрь

Перед футболистами «Химок» начали гасить задолженность по зарплате. Игроки получили транш за декабрь.

«РПЛ перечислила клубу авансом часть доходов от ТВ-контракта и коммерческих доходов лиги – в результате футболисты сегодня получили выплаты за декабрь», – написал источник.

Речь о 50 миллионах рублей. Этой суммы хватило для закрытия долгов за декабрь.