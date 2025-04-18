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Игрокам «Химок» выдали зарплату за декабрь

Сегодня, 18:51
1

Перед футболистами «Химок» начали гасить задолженность по зарплате. Игроки получили транш за декабрь.

«РПЛ перечислила клубу авансом часть доходов от ТВ-контракта и коммерческих доходов лиги – в результате футболисты сегодня получили выплаты за декабрь», – написал источник.

Речь о 50 миллионах рублей. Этой суммы хватило для закрытия долгов за декабрь.

  • Ранее президент РПЛ Александр Алаев убедил игроков «Химок» снять бойкот, связанный с долгами по зарплате. В клубе ввели внешнее управление.
  • Алаев сообщил, что на матч с «Зенитом» поедет основа «Химок», а не дубль, как планировалось ранее.
  • Игра состоится 20 апреля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки
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Комментарии (1)
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Тинез Розоп
1744992190
Специально перед игрой с Зенитом? Чтоб обожрались?)…
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