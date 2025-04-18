«Химки» после 1-го транша от РПЛ наняли двух новых тренеров

«Химки» сообщили о пополнении в тренерском штабе.
«Штаб «Химок» пополнили специалист по физической подготовке Ерлан Ибраим и тренер вратарей Александр Гутеев», – написал подмосковный клуб.
- Тренеров наняли сразу после получения 1-го транша от РПЛ – лига согласилась улучшить финансовое состояние клуба, направив в «Химки» авансом доходы от ТВ-контрактов и рекламных доходов. Химчане сейчас под внешним управлением РПЛ.
- Речь о сумме в 50 миллионов рублей.
- С них игрокам выплатили зарплату за декабрь.
Источник: «Бомбардир»