Селюк объяснил, почему Артига еще не расторг контракт с «Химками»

Агент Дмитрий Селюк заявил, что бывший главный тренер «Химок» Франк Артига рассчитывает урегулировать вопрос с задержками зарплаты без жалобы в ФИФА.

– Какая ситуация с Артигой в «Химках»?

– С Артигой ещe не расторгнут контракт. Чтобы расторгнуть контракт, надо в принципе выплатить всe. Мы об этом не говорим.

И Артига не идет в ФИФА жаловаться. Он ждет, как нормальный человек, чтобы всe урегулировать. Потому что Артига – профессиональный человек и очень грамотный специалист. Он эти пять месяцев находил определенные слова, которые поддерживали ребят. Надо отдать должное, ребята с ним воссоединились. Они тоже сейчас все поддерживают Артигу.

– Почему его убрали, если все так хорошо с ним?

– Его убрали не по спортивным показателям. Мы видим, что «Химки» даже при всей этой ситуации находятся вне зоны вылета. У них график игр такой, что 100% они должны остаться в РПЛ.