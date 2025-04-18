Селюк объяснил, почему Артига еще не расторг контракт с «Химками»

Агент Дмитрий Селюк заявил, что бывший главный тренер «Химок» Франк Артига рассчитывает урегулировать вопрос с задержками зарплаты без жалобы в ФИФА.
– Какая ситуация с Артигой в «Химках»?
– С Артигой ещe не расторгнут контракт. Чтобы расторгнуть контракт, надо в принципе выплатить всe. Мы об этом не говорим.
И Артига не идет в ФИФА жаловаться. Он ждет, как нормальный человек, чтобы всe урегулировать. Потому что Артига – профессиональный человек и очень грамотный специалист. Он эти пять месяцев находил определенные слова, которые поддерживали ребят. Надо отдать должное, ребята с ним воссоединились. Они тоже сейчас все поддерживают Артигу.
– Почему его убрали, если все так хорошо с ним?
– Его убрали не по спортивным показателям. Мы видим, что «Химки» даже при всей этой ситуации находятся вне зоны вылета. У них график игр такой, что 100% они должны остаться в РПЛ.
- Артига был уволен с поста главного тренера 15 апреля.
- «Химки» занимают 12-е место в РПЛ с 23 очками после 24 туров.