Тренер «Зенита» объяснил спад Глушенкова

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о выступлениях полузащитника команды Максима Глушенкова весной этого года.

«Прежде всего на игру Максима повлияли травмы. Он получил одну, восстановился, затем получил другую. Для футболиста выпасть из тренировочного процесса достаточно ощутимо. Он плодотворно провел сбор, и сейчас мы сталкиваемся с большой конкуренцией практически на всех позициях в команде.

Конкуренция никому не мешает. Максим вышел с «Локомотивом» и внес ключевой вклад в ничью. С таким настроем и самоотдачей нужно продолжать работать, и именно такие вещи дают возможность прогрессировать команде и добиваться поставленных целей», – сказал Тимощук.