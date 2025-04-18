Тренер «Зенита» прокомментировал бомбардирские качества Соболева

Анатолий Тимощук, тренер «Зенита», высказался об игре нападающего Александра Соболева.

«В его бомбардирских качествах мы не сомневаемся. Действительно, статистика говорит о том, что он много забивал и проделывал хорошую работу. К счастью, он забил нужный гол сейчас. Надеемся, что это станет определенным стимулом и толчком к более яркой игре. Я думаю, что все зависит только от него.

У нас конкуренция очень большая, в зависимости от ситуации мы играем в одного или двух нападающих. Нельзя сказать, что Саша не получает у нас игровую практику. Он выходит почти в каждой игре, при первой возможности выходит в стартовом составе. Саша должен показывать свой максимальный уровень в каждой игре, и тогда все будет в порядке», – сказал Тимощук.