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Тренер «Зенита» прокомментировал бомбардирские качества Соболева

Сегодня, 17:46

Анатолий Тимощук, тренер «Зенита», высказался об игре нападающего Александра Соболева.

«В его бомбардирских качествах мы не сомневаемся. Действительно, статистика говорит о том, что он много забивал и проделывал хорошую работу. К счастью, он забил нужный гол сейчас. Надеемся, что это станет определенным стимулом и толчком к более яркой игре. Я думаю, что все зависит только от него.

У нас конкуренция очень большая, в зависимости от ситуации мы играем в одного или двух нападающих. Нельзя сказать, что Саша не получает у нас игровую практику. Он выходит почти в каждой игре, при первой возможности выходит в стартовом составе. Саша должен показывать свой максимальный уровень в каждой игре, и тогда все будет в порядке», – сказал Тимощук.

  • В этом сезоне 28-летний форвард провел за «Зенит» 24 матча, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
  • 5 апреля форвард прервал безголевую серию в чемпионате России, которая составила 24 игры подряд.
  • Соболев куплен у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Соболев Александр
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