Черданцев предположил, что случилось с Угальде: «Очевидно, он не в порядке»

Комментатор Георгий Черданцев высказался об игре форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

«Есть вопрос о том, насколько правомерно Станкович стал передергивать состав. В матче с «Уралом» Угальде фактически не было на поле все 94 минуты. Не знаю, что с ним произошло. В эфире «После футбола» мы предполагали, что Манфред нездоров. Ведь лучший бомбардир чемпионата вдруг сел в запас.

Сергей Юран предположил, что у него есть травма, про которую нам не говорят. Но тогда он бы не сыграл 94 минуты с «Уралом». Угальде абсолютно потерялся на фоне остальных, соперник был из Первой лиги, играл практически вторым составом. Тот же Ливай Гарсия запомнился на поле значительно лучше за полчаса, чем Угальде за 94 минуты.

Думаю, у Манфреда есть какая‑то проблема. Я не нахожусь в команде, поэтому не могу судить о ее характере. Очевидно, что он не в порядке. Решение Станковича оставлять его в запасе – не самодурство тренера. Оно, видимо, вытекает из тренировочного процесса. Гарсия зато явно прибавляет, с «Уралом» он сыграл здорово. Думаю, ближайшие матчи он будет играть в стартовом составе», – сказал Черданцев.