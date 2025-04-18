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  • Черданцев предположил, что случилось с Угальде: «Очевидно, он не в порядке»

Черданцев предположил, что случилось с Угальде: «Очевидно, он не в порядке»

Сегодня, 10:11
6

Комментатор Георгий Черданцев высказался об игре форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

«Есть вопрос о том, насколько правомерно Станкович стал передергивать состав. В матче с «Уралом» Угальде фактически не было на поле все 94 минуты. Не знаю, что с ним произошло. В эфире «После футбола» мы предполагали, что Манфред нездоров. Ведь лучший бомбардир чемпионата вдруг сел в запас.

Сергей Юран предположил, что у него есть травма, про которую нам не говорят. Но тогда он бы не сыграл 94 минуты с «Уралом». Угальде абсолютно потерялся на фоне остальных, соперник был из Первой лиги, играл практически вторым составом. Тот же Ливай Гарсия запомнился на поле значительно лучше за полчаса, чем Угальде за 94 минуты.

Думаю, у Манфреда есть какая‑то проблема. Я не нахожусь в команде, поэтому не могу судить о ее характере. Очевидно, что он не в порядке. Решение Станковича оставлять его в запасе – не самодурство тренера. Оно, видимо, вытекает из тренировочного процесса. Гарсия зато явно прибавляет, с «Уралом» он сыграл здорово. Думаю, ближайшие матчи он будет играть в стартовом составе», – сказал Черданцев.

  • Угальде не может забить на протяжении 6 матчей.
  • В последний раз нападающий отличался 2 марте в игре против «Оренбурга».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Угальде Манфред Черданцев Георгий
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Комментарии (6)
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ivany4
1744960631
Есть вопрос(к чердаку) - А почему не правомерно Станкович стал передергивать состав? Кто ему разрешал или запрещал это делать?? Если бы сначала думали, а потом делали, то не было бы таких дебильных рассуждений!))
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...уефан
1744960930
...вот, возьми и просто, заткнись! Куда ты, нехер, лезешь со своими рассуждениями?...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1744962770
Очевидно, что Черданцев не в адеквате... Угальде долго не забивал, потом прорвало, сейчас опять без полезных действий. Где настоящий Угальде, пока понять сложно. Но такие длительные безголевые серии у форварда, в клубе бьющегося за высокие места, естественно заставляют тренера принимать решение и ставить в состав кого то другого.
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рылы
1744963678
впарили тарасятнику неликвид, позор! даже у дельфина в этом году больше голевых действий, чем у вашей распиаренной манфреды гыгыльды! гы-гы!!
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Спартачище
1744963813
Мнение профнепригодного болотного подсоска чердака забыли спросить
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lejnin
1744966055
У Чердака потёк чердак, в очередной раз...еще во время трансляции заметил его рассуждения по поводу Угальде и его нахождение в запасе, хотя, по факту, в запасе он был только на матче с Ростовом, что выглядело вполне логичным, потому что Гарсия физически более крепкий, чтобы "толкаться" с защитниками Ростова. Что касается результативности Мэнни, тут еще большой вопрос к напарникам, в том же матче с Уралом было несколько моментов, когда его можно было вывести на голевую позицию, но напарники пожадничали, хотели забить сами, но ничего не получилось...особенно этим Тео грешит...
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