Игроки «Химок» продолжили бойкот и начнут тренироваться самостоятельно

Основной состав «Химок» сегодня решил продолжить бойкот тренировок. Команда проведет отдельную тренировку без тренерского штаба – она будет работать на поле самостоятельно.

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев сегодня проводит тренировку дублирующего состава

Вчера состоялось собрание, которое проводил Адиев, но он не смог убедить футболистов прервать бойкот.

Также вчера в команду приезжал бизнесмен, имеющий отношение к клубу, но его доводы не убедили игроков – они ждут выплаты заработанного.