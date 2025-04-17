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Куртуа высказался о проблемах «Реала»

Сегодня, 13:11
2

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов после поражения от «Арсенала» (1:2) в Мадриде в ответном матче 1/4 финала.

«Арсенал» – это команда, которая хорошо защищается, хорошо прессингует. Против них трудно найти пространство. Может быть, с дальними ударами, мы пробовали делать навесы... Но в этом году у нас нет Хоселу, прирожденного нападающего.

Впереди еще много матчей в сезоне. Лига, Кубок, клубный чемпионат мира... Нужно все довести до конца. Мы должны поблагодарить болельщиков. Атмосфера на матче была очень хорошей. Надеюсь, что смогу дать им повод для радости в этом сезоне.

– Трудно ли «Реалу» оставаться сплоченной командой?

– Может быть, иногда нам нужно быть самокритичными и внимательно все анализировать. Я чувствую, что мы команда, но иногда нам нужно играть больше как команда, а не по отдельности. Если Вини [Винисиуса] или Килиана [Мбаппе] берут под двойную опеку, это иногда срабатывает, но не всегда. Нужно оценить ситуацию критически и смотреть вперед.

– Идеи Анчелотти все еще находят отклик у команды?

– Да. С этим проблем нет. У нас нет сомнений относительно тренера. Его идеи доходят, и нам остается воплотить их на поле.

  • Гол у «Реала» забил Винисиус на 67-й минуте. У «Арсенала» отличились Букайо Сака на 65-й и Габриэль Мартинелли на 90+3-й.
  • В первом матче лондонцы победили со счетом 3:0.
  • «Реал» не вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2019/20.

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Источник: As
Лига чемпионов Арсенал Реал Куртуа Тибо
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Комментарии (2)
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Spartak_forv@
1744885361
О каких идеях Карло речь?Весь сезон команда играет непонятно во что.Вчера вообще не было мысли в игре,кроме навесов и забросов.Но тут Куртуа прав,зачем они когда в штрафной нет столба?Вообщем заслужили вылет,Арсенал просто лучше был.А с такой игрой Мадриду вряд-ли удастся зацепить кубок и ЛЛ
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