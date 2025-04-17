Зобнин оценил рекорд Дзюбы в сборной России

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что поздравил нападающего «Акрона» Артема Дзюбу, ставшего лучшим бомбардиром в истории сборной России.

– Твое отношение к рекорду Дзюбы за сборную России?

– Я его поздравил. Он молодец, да. Больше мне нечего сказать.

– Это сильнейший российский нападающий?

– Не у каждого получается поставить рекорд. Дальше думайте сами.