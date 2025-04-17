Зобнин оценил рекорд Дзюбы в сборной России

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что поздравил нападающего «Акрона» Артема Дзюбу, ставшего лучшим бомбардиром в истории сборной России.
– Твое отношение к рекорду Дзюбы за сборную России?
– Я его поздравил. Он молодец, да. Больше мне нечего сказать.
– Это сильнейший российский нападающий?
– Не у каждого получается поставить рекорд. Дальше думайте сами.
- Дзюба забил гол в товарищеском матче Россия – Гренада (5:0) 19 марта. Он стал для него 31-м в составе национальной команды.
- Также форвард «Акрона» с 237 голами является лучшим бомбардиром среди российских игроков.
- «Спартак» сыграет с тольяттинским клубом 19 апреля в матче 25-го тура РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»