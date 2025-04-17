Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Пономарев назвал лучшего тренера сезона в РПЛ

Сегодня, 11:41

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев отметил работу главного тренера красно-синих Марко Николича.

«Я могу сказать, что Николич лучший тренер сезона. Потому что у Сергея Семака больше возможностей, чем у наставника ЦСКА. Он может взять любого игрока за любую сумму. А армейцы пока остерегаются больших трат.

Можно, конечно, приобрести хорошего футболиста за большую сумму, но таких денег у клуба нет. Этим вопросом занимается Евгений Гинер. Но даже таких возможностей хватает для ЦСКА, чтобы быть на плаву и занимать высокие места», – сказал Пономарев.

  • Николич возглавил ЦСКА летом прошлого года.
  • Сейчас у команды 11-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах.
  • ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ с 47 очками после 24 матчей. Отставание от лидера составляет 5 очков.

Еще по теме:
Мусаев объяснил успехи ЦСКА
Бывший вратарь сборной России назвал топ-5 голкиперов РПЛ 4
Акинфеев высказался о матчах с «Зенитом» 5
Источник: Betonmobile
Россия. Премьер-лига ЦСКА Николич Марко Пономарев Владимир
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мбаппе освистали на «Сантьяго Бернабеу»
12:22
1
Соболев тремя словами высказался о возобновлении общения с журналистами
12:07
2
Список дисквалифицированных на матчи 25-го тура РПЛ
11:05
1
Бывший вратарь сборной России назвал топ-5 голкиперов РПЛ
10:56
4
«Локомотив» продлил контракт с 31-летним полузащитником
10:49
Селихов объяснил, почему не сыграл против «Спартака»: «Не хотел»
10:35
4
Губерниев отказал «Спартаку» в статусе народной команды
10:19
19
ФотоНеймар получил травму и в слезах покинул поле
09:45
6
Акинфеев высказался о матчах с «Зенитом»
08:56
5
Тренер «Баварии» объяснил вылет команды из Лиги чемпионов
08:13
3
Все новости
Все новости
Зобнин оценил рекорд Дзюбы в сборной России
12:12
Пономарев назвал лучшего тренера сезона в РПЛ
11:41
Мусаев объяснил успехи ЦСКА
11:16
Радимов назвал причину спада результатов «Динамо»
10:28
Губерниев отказал «Спартаку» в статусе народной команды
10:19
18
Тикнизян не понимает, почему мало играет в «Локомотиве»
09:29
1
Защитник «Локомотива»: «Хочется попробовать свои силы в Европе»
08:02
5
Стало известно, кто заменит Станковича на скамейке «Спартака» в матче с «Акроном»
Вчера, 22:57
4
Инвестор «Химок» прояснил ситуацию с бойкотом матча с «Зенитом»
Вчера, 21:36
7
«Спартак» может избавиться от легионера, купленного в прошлом году
Вчера, 20:52
7
«Химки» объявили имя нового тренера
Вчера, 20:20
3
Мостовой оценил вероятность увольнения Лички из «Динамо»
Вчера, 19:42
Легионер «Пари НН» пропустит остаток сезона
Вчера, 19:35
Пономарев назвал худшего защитника РПЛ: «Здоровый, но глупый кобeл – меня тошнит от него»
Вчера, 19:28
22
Маркиньос обратился к активным фанатам «Спартака»
Вчера, 18:40
2
Сулейманов извинился перед Галактионовым: «Я наговорил лишнего»
Вчера, 18:17
«Химки» могут отправить вторую команду на игру с «Зенитом»
Вчера, 17:50
11
Полузащитник «Пари НН» – о тратах на продукты: «Зачем себя ограничивать, если я достаточно зарабатываю?»
Вчера, 17:14
3
Губерниев: «Только Путин и Трамп смогут вернуть российских спортсменов»
Вчера, 16:50
4
Раскрыто окончательное решение «Химок» по бойкоту матча с «Зенитом»
Вчера, 16:31
31
«Гремио» ответил на предложение ЦСКА о трансфере Монсальве
Вчера, 16:25
1
В «Зените» приняли решение по будущему Семака
Вчера, 15:50
9
Быстров рассказал, как избавился от автомобиля, подаренного «Спартаком»: «Я на этом пылесосе не поеду»
Вчера, 15:15
29
Мостовой высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак» или «Зенит»
Вчера, 14:50
2
В клубе РПЛ игроки второй день подряд бойкотировали тренировку
Вчера, 14:41
2
Зенитовец Нино назвал величайшего спортсмена в истории – он из России
Вчера, 13:53
1
Мостовой отказался назвать провальным трансфер Гарсии в «Спартак»
Вчера, 13:30
6
Агент высказался о будущем Джикии в случае попадания «Химок» в «небесную лигу»
Вчера, 13:24
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 