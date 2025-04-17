Пономарев назвал лучшего тренера сезона в РПЛ

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев отметил работу главного тренера красно-синих Марко Николича.
«Я могу сказать, что Николич лучший тренер сезона. Потому что у Сергея Семака больше возможностей, чем у наставника ЦСКА. Он может взять любого игрока за любую сумму. А армейцы пока остерегаются больших трат.
Можно, конечно, приобрести хорошего футболиста за большую сумму, но таких денег у клуба нет. Этим вопросом занимается Евгений Гинер. Но даже таких возможностей хватает для ЦСКА, чтобы быть на плаву и занимать высокие места», – сказал Пономарев.
- Николич возглавил ЦСКА летом прошлого года.
- Сейчас у команды 11-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах.
- ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ с 47 очками после 24 матчей. Отставание от лидера составляет 5 очков.
Источник: Betonmobile