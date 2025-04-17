Радимов назвал причину спада результатов «Динамо»

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Динамо» Владислав Радимов предположил, что на результатах бело-голубых сказывается отсутствие нападающего Константина Тюкавина.
«Сказалась потеря Тюкавина. Когда у тебя есть футболист, который за весеннюю часть чемпионата забьет 10–12 мячей, конечно, ты больше наберешь очков.
Легионеры иногда начинают заигрываться, это мешает. «Динамо» не хватало лидеров, Глебов пришел только зимой, думаю, он еще не успел полностью адаптироваться», – сказал Радимов.
- Тюкавин получил травму крестообразной связки правого колена 2 марта в матче 19‑го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Он выбыл на срок около 6 месяцев.
- В 2025 году «Динамо» во всех турнирах одержало 2 победы при 3 ничьих и 3 поражениях.
Источник: «Матч ТВ»