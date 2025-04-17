Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Арсенала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги противостояния с «Арсеналом».

Команды встречались в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лондонцы победили и дома (3:0) и на выезде (2:1).

«Мы разочарованы вылетом из Лиги чемпионов. Мы так часто радовались, но сегодня не наш день.

Мы должны справляться с горечью так же хорошо, как с эйфорией, которая была, когда мы сражались за трофеи. «Арсенал» был сильнее. Это надо признать.

Я сказал игрокам, что они не должны опускать голову. В этом сезоне мы выступили лучше, чем многие другие топовые команды. В футболе невозможно все время побеждать.

Мне понравился настрой команды. Теперь надо переключить внимание команды. Сегодня нам грустно, но я не сомневаюсь, что мои игроки ответят.

Мы продолжим сражаться, сделаем выводы и постараемся сыграть лучше в следующем матче», – сказал Анчелотти.